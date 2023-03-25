Eşini kaybetmek erkekler için daha ölümcül

Ancak Katsiferis, erkeklerin fiziksel ve duygusal sağlığının eşlerinin onlara bakmasıyla ilgili olabileceğine ve eşleri hayatlarından çıkan erkeklerin bir tür "çöküş" yaşayabileceğine işaret etti.

Araştırma ayrıca, hayatta kalan eşlerin kayıp sonrası üç yıl içinde sağlık hizmetlerine harcadıkları para miktarına odaklandı.

Her iki cinsiyette eş kaybından sonra sağlık harcamalarında genel bir artış görülmesine rağmen, erkeklerin bu alanda yaptığı harcamalarının eş kaybından bağımsız olarak daha fazla arttığı belirlendi.

Bulgular "PLOS ONE" dergisinde yayımlandı.