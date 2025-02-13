Esir takası krizinde yeni gelişme! İsrail basını tarih vererek duyurdu

Haaretz gazetesi de Filistinli kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail ve Hamas'ın anlaşmanın bir sonraki aşaması üzerinde mutabakata vardığını ve anlaşmaya uygun olarak 3 rehinenin serbest bırakılacağını duyurdu.

İsrailli Kanal 12 televizyonunun haberinde ise çeşitli uluslararası kuruluşların bugün Gazze'ye yakıt ve tıbbi ekipman yardımı getirmesinin beklendiğini bildirdi.

İsrailli yetkilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a cumartesi günü tüm tutukluları serbest bırakmaması halinde "cehennemin kapılarını" açacağı tehdidinin "İsrail'i ikileme soktuğunu" ifade ettiği kaydedildi.

Gazete, adı paylaşılmayan İsrailli yetkilinin "İsrail ve Hamas'ın, anlaşmanın ilk aşamasının sonuna kadar başarılı olmasını istediğini ve Hamas'ın, anlaşmayı sürdürmeye hazır olduğuna dair mesajlar gönderdiğini" aktardı.

"ESİR TAKASI ANLAŞMASININ DEVAMI İÇİN OLUMLU SİNYALLER ALINDI"

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin devamı için Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti Mısır'ın başkenti Kahire'ye dün akşam saatlerinde geldi. Mısırlı yetkililerle görüşmelere başlayan Hamas yetkilileri ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve esir değişimine ilişkin konuları ele alıyor. Hamas yetkilisi Mahmud Mardawi, görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek görüşmelerde 3 İsrailli esirin cumartesi günü planlandığı gibi serbest bırakılacağına dair "olumlu sinyaller" alındığını söyledi.

Katarlı Al-Araby haber sitesi ise, Mısır İstihbarat Başkanı Hassan Rashad ile Hamas heyeti arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden görüşmelere ilişkin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde iki taraf arasında esir takasının yeniden başlamasını sağlayacak bir "ilerleme" olduğu kaydedildi.