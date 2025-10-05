Esir takası Mısır’da müzakere edilecek

Hamas ve İsrail'den heyetlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim'de (yarın) Mısır'da esir takasını müzakere edeceği belirtildi. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın, arabulucularla koordinasyon halinde ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

GAZZE'NİN GELECEĞİ

Öte yandan, Gazze'nin geleceğinin görüşülmesi için Mısır'da kapsamlı bir Filistin konferansına yönelik hazırlıklar yapıldığıöğrenildi. The Times of Israel'e konuşan bir ABD yetkilisi ise ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in, Gazze'deki savaşı sona erdirme planının ayrıntılarını netleştirmek üzere bu hafta sonu Mısır'a seyahat edeceklerini iddia etti.