Esir takası öncesi işkence

İsrail'in Necef Cezaevi'nde, esir takası kapsamında salıverilmesi beklenen Filistinli esirlere yönelik kötü muamelesini gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girdi. Filistin Esirler Medya Ofisi, İbranice yayın yapan bir kaynaktan alınan görüntüleri dijital platformlarında yayımladı. Görüntülerde, elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve başları öne eğilmiş şekilde sıraya dizilen bir grup Filistinli esirin, İsrail askeri ve polisi eşliğinde yürümeye zorlandığı görülüyor. Medya Ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu görüntüler, esir takası anlaşması kapsamında salıverilecek esirlere karşı işgal güçlerinin kötü muamelede bulunduğunu belgeliyor" ifadesine yer verildi.