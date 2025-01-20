Esir takası siyonizm vahşetini gözler önüne serdi... Gazze direnişinden insanlık dersi

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk gününde esir takası kapsamında teslim ettiği 3 kadın esirin sağlıklı bir şekilde teslim edilmesine karşın, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinlilerin içler acısı durumu, siyonizm vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'nin 471 gündür bombardıman altında olmasına rağmen Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin hiçbir kötü muameleye maruz kalmadığı görüldü. Hamas bu tavrıyla, Filistinli tutuklulara akıl almaz işkenceler yapan siyonist İsrail'e insanlık dersi verdi. Hamas'ın esir takası kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli kadının durumlarının gayet iyi olduğu kaydedildi. Serbest kalan rehine İsrailli Emily Damari'nin annesi Mandy Damari, kızının sağlık durumunun beklediklerinden çok daha iyi olduğunu dile getirdi. Hamas'ın teslim ettiği rehineler hastanelerde özel odalara alınırken İsrail'in rehinelerin konuşmasını istemediği belirtildi. Daha önce yapılan takas anlaşmasında da İsrailli rehineler, Hamas ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanarak kendilerine iyi davranıldığını anlatmıştı.

DİRENİŞ AHLAKI VE BARBARLIK

İsrail'in önceki gün teslim ettiği 90 Filistinli esirin durumunun ise içler acısı olduğu görüldü. İsrail hapishanelerinde zor günler geçiren Filistinlilerin bitkin halleri dikkat çekti. Bazıları güçlükle yürürken bazıları bir deri bir kemiğe dönmüştü. Hamas yaptığı açıklamada, serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu karşılaştırıldığında "direniş ahlakı" ile "İsrail barbarlığı" arasındaki büyük farkın ortaya çıktığını belirtti. İkinci esir takasının önümüzdeki cumartesi olması bekleniyor. Anlaşma gereği Hamas, 40 gün içinde 30 rehineyi, buna karşılık İsrail de yaklaşık 2 bin rehineyi serbest bırakacak.



'ONLARA HEDİYE BİZE İŞKENCE'

İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktığı Filistinli esirler yaşadıkları korkunç günleri anlattı:

17 yaşındaki Ruz Huveys: Cezaevi mezarlık gibiydi. Bizi korkuttular, tehdit ettiler. Kadın ve kızlara yönelik tacizde bulundular. Çıplak teftiş yaptılar.

Rağad Amru: Filistinli direnişçiler, İsrailli kadın esirlere hediyeler sunarken biz saçımızdan, başörtümüzden sürüklendik.

Akademisyen Hedil Şattara: Özgürlüğün bedeli çok ağır oldu, Gazze halkı bunu canıyla ve evlerinin yıkılmasıyla ödedi. Ama biz bu bedelleri ödemeye hazır bir halkız.

Tıp öğrencisi Berae Fagha: İsrail hapishanelerindeki koşullar korkunçtu. Yiyecek ve suya erişim kısıtlıydı.

Yasemin: İsrail serbest bırakana kadar sinirlerimizle oynadı. Allah'a hamdolsun. Anlaşmaya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.



ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Filistin'de sağlanan ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında vefat edenlerin sayısı artıyor. lerin sayısı artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte hastanelere 122 kişinin cansız bedeni ile 341 yaralının ulaştığı belirtildi. Ölenlerden 62'sinin enkazların altından çıkarılanlar olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'de saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 47 bin 35'e, yaralananların ise 111 bin 91'e çıktığı kaydedildi.





KITLIĞA KARŞI YARIŞ

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasında başlayan ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım taşıyan TIR'ın Gazze Şeridi'ne girdiğini bildirdi. Özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlık riski bulunuyor. Gazze'de 28 kişi açlıktan yaşamını yitirmişti.



İSRAİL'DEN İTİRAF: HAMAS BİTİRİLEMEDİ

İsrail'in Gazze'de 15 ay süren bombardımanına rağmen Hamas'ı bitiremediği, ateşkesin ardından El Kassam Tugayları'nın sokaklara çıkmasıyla görüldü. Direniş güçlerinin ellerinde silahlarla adeta gövde gösterisi yapması İsrail'i şaşırttı. İsrail basını, Hamas'ın tünellerden çıkarak Gazze'de kontrolü yeniden sağladığını yazdı, "Hamas nasıl yok edilemedi?" sorusuna yanıt aradı.