Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında dün Kiev'in yanı sıra Çerkasiy, Poltava, Odessa, Çernigov, Çernovitskaya ve Rovnenskoy bölgeleri de hedef oldu. Diğer taraftan iki ülke arasında bir kez daha esir takası yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı da esir değişimi kapsamında, 72 denizci dahil 110 Rus vatandaşının serbest bırakıldığını belirtti.