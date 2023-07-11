Eşit ve egemen iki toplum vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdi. Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Ne yazık ki hep Kıbrıs Türk tarafı burada mağdur edilen, zulme uğrayan hatta soykırıma tabi tutulan bir halk olarak tarihe geçmiş oldu. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki garantörlük hakkı olmasaydı, 1973'teki Barış Harekâtı gerçekleştirilmiş olmasaydı bugün zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devletten bahsetmemiz mümkün olmayacaktı. Bu ayan beyan ortadadır. Kıbrıs'ta çözüm de çok nettir. İki egemen toplumun var olduğu bir Kıbrıs adasını kabul etmek dünya siyaset çevrelerinin en akılcı kabul edişlerinden biri olacaktır" dedi. KKTC'nin anavatan Türkiye'nin desteğiyle varlığını ve bekasını sürdürdüğünü belirten Tatar ise Türkiye'nin kolektif savunma mekanizmalarındaki önemine, değerine ve gücüne vurgu yaptı. Başkan Kurtulmuş, yeni Ercan Havalimanı'nda son hazırlıkların yapıldığını ve 20 Temmuz'daki törene hazırlandığını kaydederek, Avrupa çapında bir havalimanı olacağını belirtti. Kurtulmuş ayrıca, Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.