Eski ABD Başkanı Barack Obama Yunanistan’ı ziyaret etti

Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barack Obama ile Atina'da konuşmak gerçek bir memnuniyet. Paylaştığımız ve demokrasinin doğduğu bu topraklarda daha güçlü yankılanan ortak değerlerimiz, bugün gençlerimiz ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili yaptığımız görüşmede ortak bağ oldu." ifadelerine yer verdi.

Atina'ya eşi Michelle Obama ile gayriresmi bir ziyarette bulunan Obama, Stavros Niarhos Vakfı (SNF) Kültür Merkezinde düzenlenen konferans kapsamındaki demokrasi konulu panelde SNF Başkanı Andreas Drakopulos'la demokrasinin nasıl güçlendirilebileceği ve gelecek nesillerin liderlerinin nasıl desteklenebileceği konularını ele aldı.