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Haberler Dünya Haberleri Eski ABD Başkanı Bush'un gafı gündeme bomba gibi düştü: 'Bilinçaltı sözlerine yansıdı' yorumu
Giriş Tarihi: 19.5.2022 12:01 Son Güncelleme: 19.5.2022 12:15

Eski ABD Başkanı Bush'un gafı gündeme bomba gibi düştü: 'Bilinçaltı sözlerine yansıdı' yorumu

AA
Eski ABD Başkanı Bush’un gafı gündeme bomba gibi düştü: ’Bilinçaltı sözlerine yansıdı’ yorumu

Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un gafı dünyanın gündemine oturdu. 'Ukrayna' yerine 'Irak' diyen Bush yanlışını fark edince duraksadı sonra sözlerini düzeltmeye çalıştı. Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken "Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdı" yorumları yapıldı

Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un Ukrayna yerine "Bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

MANİDAR GAF!

Eski ABD Başkanı Bush'un Dallas'ta dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmadaki dil sürçmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2003 yılında Irak'ın işgalini başlatan Bush, konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken, bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak deyince salonda ilginç anlar yaşandı.

Eski ABD Başkanı Bush'tan 'Irak' gafı | Video

Bush, konuşmasında, "Bunların sonucu, Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu." ifadesini kullandı.

DERİN SESSİZLİK

Yaptığı yanlışı fark edince hafif gülümsemeyle sözlerini "Yani Ukrayna'yı" diye düzelten Bush'un Irak gafı karşısında salonda önce derin bir sessizlik olurken, devamında Bush'un "Irak'ı da... Her neyse." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kişi "Irak'ı işgal eden Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdığına" vurgu yaptı.

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Eski ABD Başkanı Bush'un gafı gündeme bomba gibi düştü: 'Bilinçaltı sözlerine yansıdı' yorumu
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