Eski ABD Başkanı Donald Trump neyi açıklayacak? Tarih vererek duyurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde bugün yapılacak ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi adaylar için Ohio'da düzenlenen son mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"SEÇİMİ GÖLGELEMEMEK İÇİN SUSUYORUM"
Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı.
Ara seçimlere ilişkin konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirterek, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.
Trump, "İki yıl önce büyük bir ulustuk ve yine büyük bir ulus olacağız. Çok önemli, hatta kritik bir seçimi gölgelememek için 15 Kasım Salı günü Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da çok büyük bir duyuru yapacağım" dedi. Trump, "Bu yıl, Temsilciler Meclisini geri alacağımız yıl. Senato'yu geri alacağız. En önemlisi 2024'te muhteşem Beyaz Saray'ımızı geri alacağız" diye konuştu.
Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.