Eski ABD Başkanı Donald Trump neyi açıklayacak? Tarih vererek duyurdu

Trump, "İki yıl önce büyük bir ulustuk ve yine büyük bir ulus olacağız. Çok önemli, hatta kritik bir seçimi gölgelememek için 15 Kasım Salı günü Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da çok büyük bir duyuru yapacağım" dedi. Trump, "Bu yıl, Temsilciler Meclisini geri alacağımız yıl. Senato'yu geri alacağız. En önemlisi 2024'te muhteşem Beyaz Saray'ımızı geri alacağız" diye konuştu.

Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.