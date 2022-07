Eski ABD Ulusal Güvenlık Danışmanı’ndan skandal itiraf: Başka ülkelerde planlı darbelere yardım ettim

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan, tam da 15 Temmuz arifesinde çarpıcı itiraf geldi. ABD eski başkanlarından George W. Bush döneminde BM elçisi ve Donald Trump döneminde de Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton'un kendisini, 'Planlı darbelere yardım etmiş biri olarak' nitelendirmesi, ABD'nin darbelere verdiği desteğin ifşası olarak yorumlandı. Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD'nin darbelerle olan organik bağının itirafı anlamına gelen açıklamaları SABAH'a değerlendirdi. Albay Başbuğ, "15 Temmuz'un arifesinde hiç de tesadüf olmayan açıklamalar. PKK, YPG, DEAŞ, DHKP-C, hem de FETÖ, bütün bu örgütlerin merkezi ABD'dir. Bunların hepsi dağılmak üzere. ABD bu yapıları ayakta tutmak için örgüte arkandayım mesajı vermek istiyor. ABD algı oyunlarını iyi bilir. Örgüte dağılmayın mesajı veriyor. ABD, özellikle Türkiye'de bütün darbelerde yer almış baş aktördür. ABD'nin her darbesi bir sonrakine zemin hazırlamıştır. 15 Temmuz'da ilk defa ağır yenilgi aldı" dedi.ABD'nin kirli planlarının iktidar tarafından bertaraf edildiğini kaydeden Başbuğ, "ABD, yönetimi satın alamıyor. Mevcut iktidar, Cumhur İttifakı, ABD'ye karşı en sert yapı. ABD, bunu bildiği için darbeye kalkıştı. Başaramadı. Biden, bunu bildiği için 'Muhalefeti destekleyeceğim' diyor. Esas tartışılması gereken, ABD'nin muhalefeti nasıl destekleyeceğidir. ABD, darbeleri; askeri, ekonomik ya da iktidarlar üzerinden yapıyor. Şu an tek şansı muhalefeti destekleyerek yapmak. ABD ve Avrupa demokrasinin hiç olmadığı ülkelerdir. Şu an dünyada en özgür ülke Türkiye" dedi.JOHN Bolton, CNN'nin 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin yayınında konuk oldu. Bolton, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda sunucu Jake Tapper ile tartışırken "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir" sözlerini kullandı. Tapper'ın hangi darbe girişimlerinden bahsettiğini sorması üzerine Bolton, Venezuela'ya değinerek "Ayrıntılara girmeyeceğim. Muhalefetin yasadışı olarak seçilmiş bir başkanı devirmeye çalışması için ne gerektiğini gördüm ve başarısız oldular" dedi. Bolton, 2019'da Nicolas Maduro'ya karşı açıkça Juan Guaido'yu desteklemişti.