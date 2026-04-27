Eski ABD’li Bakan Yardımcısı, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “soykırım” olarak nitelendirdi!
Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Barack Obama döneminde Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Wendy Sherman, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını kabul etti.
ABD merkezli Bloomberg kanalının podcast programına konuk olan Sherman, bir yandan İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kabul ederken diğer yandan İsrail'in "barış ve güvenlik hak ettiğini" savundu. ABD siyasetinin, pek çok açıdan İsrail ile ilişkilerle iç içe geçtiğini ifade eden Sherman, söz konusu ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
"NETANYAHU BİZİ BİR YOLA SÜRÜKLEDİ"
Sherman, İsrail'in ABD'nin "müttefiki olarak kalması" ve "bir Yahudi devletinin var olma hakkının korunmasının hayati önem taşıdığını" savunarak, "Ancak aynı zamanda, Başbakan'ın (İsrail Başbakanı Netanyahu) bizi bir yola sürüklediğine ve bizim de bu sürecin bir parçası olduğumuza inanıyorum. Bu yol, özünde Gazze'de Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir soykırıma yol açtı." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Abraham Anlaşmaları konusunda attığı adımın "iyi bir girişim" olduğunu iddia eden Sherman, ancak Trump'ın bunu sonuna kadar götürmediği değerlendirmesinde bulundu.
"İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINI FESHETMEMELİYDİ"
Sherman, "Tıpkı Başkan Trump'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine verdiğimiz güçlü desteği sonlandırmaması gerektiği gibi, İran nükleer anlaşmasını da feshetmemeliydi." dedi.