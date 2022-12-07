Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner’a 6 yıl hapis cezası

Böylece Arjantin tarihinde ilk kez, görevi başındaki bir cumhurbaşkanı yardımcısı, yolsuzluktan yargılanarak ceza almış oldu.

Öte yandan, kanunlar gereği, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin sona ereceği 10 Aralık 2023'e kadar tutuklanması mümkün olmayan Kirchner'ın cezasının uygulanması için Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

14 Şubat 2021'de ölen eski Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Menem de 2013'te Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı silah satışı suçundan 7 yıl ceza almış ancak ölene kadar Senatörlük görevi yürüten Menem'in cezası onanmamıştı.