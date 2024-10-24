Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta tutuklandı

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta'nın soruşturma süresince tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkeme, Meta'nın boşanma aşamasında olduğu ve benzer iddialarla suçlanan eşi Monika Kryemadhi için de "ayda bir kez polise imza verme" şeklinde adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Savcılar, Meta'nın, Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanı olarak görev yaptığı dönemde yetkisini kötüye kullanarak finansal kazanç elde etmek için çeşitli işletmeleri etkilediğini iddia ediyor.

Meta'nın 2017'de Cumhurbaşkanı olmadan önce ABD'de lobicilik için kullandığı yaklaşık 460 bin doların hesabını da veremediği öne sürüldü.