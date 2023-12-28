Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Delors hayatını kaybetti





"AVRUPA'MIZIN YORULMAK BİLMEYEN BİR MİMARI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1981-1984 yılları arasında Fransa Maliye Bakanı olarak da görev yapan Delors hakkında yaptığı paylaşımda, "Avrupa'mızın yorulmak bilmeyen mimarı, insani adalet savaşçısı. Jacques Delors bunların hepsiydi. Onun bağlılığı, idealleri ve dürüstlüğü bize her zaman ilham verecek. Çalışmalarını ve anısını saygıyla selamlıyor ve ailesinin acısını paylaşıyorum" dedi.