Eski Avusturya Başbakanı Kurz’a 8 ay hapis cezası

İBİZA SKANDALI

Avusturya'da 2019'da iktidarın küçük ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christan Strache'nin İspanya'nın İbiza Adası'nda kendisini bir Rus iş insanının yakını olarak tanıtan bir kişiyle yaptığı görüşmeleri içeren video ülke basınında yer almıştı.

Söz konusu videoda eski Başbakan Yardımcısı Strache'nin bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi, ülkenin en çok satan gazetesinin belirli oranda hisselerinin yine bu ülkedeki iş insanlarına satılması ve karşılığında partisinin desteklenmesi gibi pazarlık unsurları içeren ifadeleri ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine bütün görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Strache ve beraberindeki bazı partililer hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, bu kapsamda eski Başbakan Kurz'un da şahitliğine başvurulmuştu. Kurz, 2020'de komisyon tarafından dinlenmiş, daha sonra bazı hususlarda yanlış beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.