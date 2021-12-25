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Haberler Dünya Haberleri Eski Avusturya Başbakanı Kurz’un yeni işi herkesi şaşırttı! Yıllık 500 bin euro kazanacak
Giriş Tarihi: 25.12.2021 17:52

Eski Avusturya Başbakanı Kurz’un yeni işi herkesi şaşırttı! Yıllık 500 bin euro kazanacak

Eski Avusturya Başbakanı Kurz’un yeni işi herkesi şaşırttı! Yıllık 500 bin euro kazanacak

Hakkındaki yolsuzluk iddialarından sonra görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir firmada yöneticilik yapacağı ve yıllık maaşının 500 bin euro olacağı iddia edildi.

Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık'ta siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Avusturya basınında yer alan haberlerde, siyaseti bırakan Kurz'un ABD'nin California eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi'ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi.

YILLIK 500 BİN EURO KAZANACAKMIŞ

Kurz'un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD'ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz'un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.

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Eski Avusturya Başbakanı Kurz’un yeni işi herkesi şaşırttı! Yıllık 500 bin euro kazanacak
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