Eski başbakan ABD muhbiri çıktı

Almanya
basınındaki bir iddia ortalığı karıştırdı. 1969-1974 yıllarında Almanya başbakanı olan Willy Brandt
'ın, ABD adına muhbirlik yaptığı ileri sürüldü. İddiayı ortaya atan Der Spiegel
dergisi oldu. Buna göre Brandt, ABD'nin askeri istihbaratı Counter Intelligence Corps (CIC) için 4 yıl boyunca muhbirlik yaptı. Haberde Sosyal Demokrat Parti
'den (SPD) başbakanlık yapan Brandt'ın, bu görevinden önce ABD askeri karşı casusluk teşkilatı CIC'e 1948'den 17 Mart 1952'ye kadar istihbarat sağladığı öne sürüldü.
BİLGİLER AKTARDI
CIC'nin gizliliği kaldırılan 1 Haziran 1952 tarihli listesine ulaşan derginin Alman ve Avusturyalı muhbirlerin isimlerinin yer aldığı listeyi ABD Askeri Tarih Merkezi'ndeki tarihçi Thomas Boghardt'a incelettiği ifade edildi. Tarihçi Boghardt'a göre Brandt, Amerikan hizmetleri için bir "altın madeni" değerindeydi. Dergi, Brandt'ın CIC'ye Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) ile iktidardaki Sosyalist Birlik Partisi'nin (SED) gençlik kolları FDJ hakkında bilgi verdiğini yazdı.
Brandt'ın ayrıca tersaneler, fabrikalar, demir yolu sistemi ve Sovyet ordusunun telefon şebekesiyle ilgili bilgi verdiği öne sürüldü. Söz konusu kaynaklara göre Brandt, kendisini "güvenilir" olarak sınıflandıran CIC irtibat görevlileriyle 4 yıl boyunca 200'den fazla kez bir araya geldi. 4 yıl boyunca muhbirlik yapan Brandt'ın "O-35- VIII" koduyla kayıt altına alındığı belirtildi.
250 MARK AYLIK BAĞLANDI
Der
Spiegel'deki habere göre Willy Brandt, başlangıçta verdiği bilgiler karşılığında para yerine, o dönemlerde karaborsada bulunan sigara, şeker veya kahve aldı. 1950'den itibaren de 250 mark aylık bağlandı. Willy Brandt, 8 Ekim 1992'de Almanya'nın eski başkenti Bonn yakınlarındaki Unkel kasabasında vefat etti.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ
1971 yılında Nobel Barış Ödülü
'nü alan Willy Brandt, danışmanı ve başbakanlıktaki sağ kolu Günter Guillaume'nin DDR (Demokratik Almanya Cumhuriyeti) casusu olduğunun ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Brandt, 1971 yılında uzlaştırıcı Doğu siyaseti nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.