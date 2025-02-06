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Giriş Tarihi: 7.2.2025

Eski Başbakan Hasina’nın evini buldozerlerle yıktılar

Eski Başbakan Hasina’nın evini buldozerlerle yıktılar
Bangladeş'te bir grup protestocu, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Kulna kentindeki evini buldozerlerle yıktı. Protestocular, Hasina ve partisi Avam Ligi karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenledi. Protestocular, Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada Avami Ligi'nin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine, eski başbakanın evine doğru yürümeye başladı. Gösteriler kapsamında Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın ülkenin Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu bu ev, buldozerlerle yıkıldı. Hasina geçen yaz düzenlenen gösterilerin ardından Hindistan'a kaçmıştı.
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Eski Başbakan Hasina’nın evini buldozerlerle yıktılar
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