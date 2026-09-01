Eski başbakandan itiraf: İsrail denince akla soykırım geliyor
Eski İsrail Başbakanı Bennett, "Bir Amerikan öğrenciye 'İsrail deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorarsanız 'soykırım' diyorlar. Durum bu. İtalya derseniz 'makarna, spagetti', İsrail derseniz 'bebek katilleri'. Durum bu" ifadelerini kullandı. 27 Ekim'de yapılacak seçim öncesi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yapay zekâ ile hazırlattığı videoda Filistinlileri toplama kampına koydu. Anketlerde kan kaybeden Başbakan Netanyahu katıldığı TV programında Gazze, Lübnan ve Suriye'de işlerinin henüz bitmediğini belirterek yeni işgal vaatlerinde bulundu.
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