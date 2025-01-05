Eski başbakanın şoke eden ölümü: Otopsi yapılacak!

MEVCUT BAŞBAKANDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise kendi partisi Yeni Demokrasi'nin onlarca yıl en büyük rakibi olmuş Panhelenik Sosyalist Harekete (PASOK) hizmet etmiş Simitis'in ölümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülkeye önemli adımlarda eşlik eden değerli ve kibar siyasi rakip Kostas Simitis'i üzüntü ve saygı ile uğurluyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Miçotakis, Kostas Simitis'in Yunanistan'da 1967-1974 döneminde hakim olan cunta rejimine karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek, Simitis'in daha sonra PASOK'ta kurucu üye ve parti lideri olarak üstlendiği liderlik rollerini de hatırlattı.

Miçotakis, Simitis'in eşi Dafni Simitis ve çocuklarına başsağlığı diledi.