Eski Başkan Obama Joe Biden için harekete geçti

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu kaybetme riski yüksek Demokratlar, son koz olarak eski Başkan Barack Obama'yı sahneye çıkardı.

Amerikan halkı, Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte birini seçmek üzere bugünden itibaren 8 Kasım'a kadar sandıklara gidecek. Artan enerji fiyatları ve enflasyonun yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in, iç ve dış politikadaki düşük performansı, ara seçimlerde Demokratları kongrenin iki kanadında da çoğunluğu kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakmış durumda.

"TOPAL ÖRDEK" İÇİN KOLLARI SIVADI

Cumhuriyetçi adaylar arasında özellikle de eski Başkan Donald Trump'ın desteklediği adaylar, Demokratları zorlarken Demokrat Parti, daha önce çok da denemediği son bir kozu oynamaya başladı. Demokratlar, Biden ve Harris ikilisinin performans düşüklüğünü, başkanlığı döneminde ara seçimlerde çok da boy göstermeyen eski Başkan Obama'nın ünü ve etkisiyle kapatmaya çalışıyor.

Başkanlığı döneminde 2010'da Temsilciler Meclisi'nde, 2014'te ise Senato'daki çoğunluğu kaybeden Obama, eski yardımcısı ve yakın dostu Biden'ın yönetiminin ilk döneminin ortasında "topal ördek" durumuna düşmemesi için kolları sıvadı.