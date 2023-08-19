Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’ya mücevher suçlaması!

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherlerin satılması ve paranın kendisine aktarılması için yardımcısına talimat vermekle suçlandı. Bolsonaro'nun başkanlık dönemindeki yardımcısı Yarbay Mauro Cid'in avukatı Cezar Bittencourt, AP'ye yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun görevden ayrılmadan kısa bir süre önce müvekkiline mücevherlerin satılmasına yönelik talimat verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Müvekkiline eski Devlet Başkanı'na Suudi Arabistan tarafından hediye edilen saatin akıbetini sorduğunu belirten Bittencourt, Cid'in, "Bolsonaro'nun emirleri doğrultusunda ABD'de iki saat sattığını ve parayı da eski Başkan'a vermiş olduğunu" söylediğini aktardı.