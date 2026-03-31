Eski CIA ajanı: Kennedy’yi İsrail öldürdü

ABD kamuoyunda son günlerde İsrail'i sarsan açıklamalar ardı ardına geliyor. Çok sayıda eski devlet görevlisi, İsrail'i suçlayan ve Yahudi lobilerinin ABD siyasetini nasıl etkisi altına aldığını kanıtlayan açıklamalar yapıyor. Son olarak eski CIA ajanı John Kiriakou'nun sözleri gündemi sarstı. Kiriakou, katıldığı bir YouTube programında ABD siyasi tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan John F. Kennedy (JFK) suikastına dair sarsıcı iddialarda bulundu.

Kiriakou, suikastla ilgili hâlâ yayımlanmayan binlerce belgenin arkasında İsrail'in olduğunu ve bu belgelerin yayımlanmamasının temel nedeninin "doğrudan İsrail'i işaret etmesi" olduğunu öne sürdü. CIA ajanı İsrail'in gizli belgeler üzerinden ABD tehdidini Kennedy suikastı üzerinden anlattı ve "Nükleer güç için öldürdüler" dedi.