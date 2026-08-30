Eski CIA ajanı: Yunanistan-İsrail ittifakının nedeni "Türkiye korkusu"

Son dönemde Türkiye'nin askeri ve siyasi ağırlığını artırması bölgedeki dengeleri değiştiriyor. Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilisi John Kiriakou, Yunanistan-İsrail ittifakı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiltere merkezli Middle East Eye sitesine konuşan Kiriakou, Yunanistan'ın İsrail ile giderek derinleşen savunma ve güvenlik işbirliğinin arkasında Türkiye'ye yönelik güvenlik endişesinin olduğunu dile getirdi. Eski CIA yetkilisi Kiriakou, "En temel düzeyde Yunanlar, Türklere karşı korunma arıyor.

Gerçek şu ki Yunanlar, Türklerden korkuyorlar. Yunanlar nereye kaçacaklarını bilmiyor, bu yüzden İsraillilere koşuyorlar" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu yakın ilişkinin ülkede siyasi tartışmalara yol açabileceğini vurgulayan Kiriakou, "Yunan halkı ise bunların hiçbirini istemiyor. Ve bu yüzden, muhtemelen erken bir tarihte, Yunan hükümeti ile Yunan halkı arasında bir hesaplaşma günü olmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı. Bu yıl yayımlanan bir araştırma, Yunanistan'daki katılımcıların yüzde 65'inin İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu, yüzde 30'unun olumlu görüş bildirdiğini ortaya koymuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör