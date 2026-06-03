Eski CIA şefinden itiraf: Yalan haberlerle yönetimleri devirdik
Siyonist İsrail'in kurduğu kirli medya yapılanmasına dair her gün yeni detaylar ortaya çıkarken sosyal ağlarda ABD'nin de benzer yapılanmaları gündeme geliyor. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nda (CIA) görev yapmış eski bir istihbarat subayı olan John Stockwell'in itirafları binlerce kez paylaşılıyor. 1975- 76 döneminde Angola İç Savaşı sırasında CIA'nın gizli operasyonlarını yöneten şef olan Stockwell'ın videoların birinde kurdukları manipülasyon ağı sayesinde çok sayıda ülkede iktidarı değiştirdiklerini söylediği görüldü. Stockwell, kirli haber ağlarını şöyle özetliyor: "Önce kendi kurduğumuz bir Afrika gazetesinde haber yayınlatıyorduk. Sonra bu haberi Avrupa'da satın aldığımız gazetecilere gönderiyorduk. Aralarında sektörün önemli isimlerinden olan 400'den fazla Batılı gazeteci bize çalışıyordu. Onlar da haberi Afrikalı yerel kaynaklardan aldığını söylüyordu. Sonra AFP-Reuters haberi geçiyordu. 'Komünistler sabahları kahvaltıda bebek yiyor' yalanları gibi birçok yalan bilgiyi biz yaydık..."