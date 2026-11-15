Eski CIA şefinin oğluna ağır suçlama
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde CIA direktörlüğü yapan John Brennan'ın oğlu Kyle Brennan çocukların cinsel istismarını içeren materyal taşıma suçlamasıyla gözaltına alındı. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, 40 yaşındaki Brennan'ın cep telefonu, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından incelendi. FBI, Brennan'ın telefonunda reşit olmayan çocukları içeren yaklaşık 88 görüntü tespit etti. Bunun üzerine Brennan, Virginia eyaletindeki iş yerinde FBI ajanlarınca çocuk istismarı materyali taşıma suçlamasıyla gözaltına alındı. Brennan'ın, hakim karşısına çıkması bekleniyor. Söz konusu suç, ABD'de federal düzeyde ağır suç kategorisinde yer alıyor.
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