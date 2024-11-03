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Giriş Tarihi: 3.11.2024 00:00

Eski danışmanı Bolton: Trump kaybederse sonuçları kabul etmeyecek

Donald Trump dönemi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini Demokrat partinin adayı Kamala Harris'in kazanması durumunda, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın bu sonuçları kabul etmeyeceğini söyledi

AA
Eski danışmanı Bolton: Trump kaybederse sonuçları kabul etmeyecek

CNN televizyonunda konuşan, Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, yaklaşan ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde sonucu kabul edip etmeyeceği sorulan Bolton, "Hayır, sanmıyorum. Ve buna hazırlıklı olmalıyız" yanıtını verdi.

TRUMP'IN LİZ CHENEY YORUMLARI

Bolton, Trump'ın Michigan eyaletindeki seçim kampanyasında, Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Liz Cheney'e yönelik "savaş kışkırtıcısı" yorumunu da ele aldı.

Trump'ın eleştirisinin Cheney'nin "savaş kışkırtıcısı" olmasıyla alakalı olmadığını savunan Bolton, "Gerçek şu ki, (Trump), 6 Ocak Kongre baskını sonrası azledilmesi için Cheney'nin oy kullanmasını aklından çıkaramıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Harris, Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla birlikte kampanya yürütüyor. (Dick Cheney) Babası Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmişti" ifadesini kullanmıştı.

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Eski danışmanı Bolton: Trump kaybederse sonuçları kabul etmeyecek
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