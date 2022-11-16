Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi’den yönetime eleştiri

İran medyasına göre, Tahran'daki bir toplantıda konuşan Hatemi, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yöneticilerin, halkın kötü yaşam şartlarını görmezden gelmelerinin onların memnuniyetsizliğini sona erdirmediğini aktaran Hatemi, "Eğer toplumda durumun iyiye gitme ümidi kalmazsa halktaki rahatsızlık, umutsuzluğa ve kargaşaya neden olacaktır." dedi.

Yabancı güçlerin halkın memnuniyetsizliğinden istifade ederek, protestoları istikrarsızlaştırma ve huzur ortamını bozma çabaları içerisinde olabileceklerine işaret eden Hatemi, "Her protestonun yönetim tarafından şiddet ve sertlikle karşılanması sorunu daha da büyütüyor." ifadelerini kullandı.

Hatemi şunları kaydetti:

"Ülkeyi yıkmak, mümkün de değildir, arzu da edilmez. Ancak mevcut durumun devam etmesi, toplumsal çöküşün zeminini anbean güçlendirmektedir. İstikrar ve kalkınmaya en az bedel ödeyerek gidilecek yol devlete güvenini kaybetmiş toplum kesimlerinin itimadını kazanmaktır. Bu da yapısal reformlarla mümkündür."