Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi'den yönetime eleştiri
Giriş Tarihi: 16.11.2022 02:29

Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi'den yönetime eleştiri

AA
Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi’den yönetime eleştiri

İran'da reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere ilişkin Tahran yönetimini eleştirdi

İran medyasına göre, Tahran'daki bir toplantıda konuşan Hatemi, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yöneticilerin, halkın kötü yaşam şartlarını görmezden gelmelerinin onların memnuniyetsizliğini sona erdirmediğini aktaran Hatemi, "Eğer toplumda durumun iyiye gitme ümidi kalmazsa halktaki rahatsızlık, umutsuzluğa ve kargaşaya neden olacaktır." dedi.

Yabancı güçlerin halkın memnuniyetsizliğinden istifade ederek, protestoları istikrarsızlaştırma ve huzur ortamını bozma çabaları içerisinde olabileceklerine işaret eden Hatemi, "Her protestonun yönetim tarafından şiddet ve sertlikle karşılanması sorunu daha da büyütüyor." ifadelerini kullandı.

Hatemi şunları kaydetti:

"Ülkeyi yıkmak, mümkün de değildir, arzu da edilmez. Ancak mevcut durumun devam etmesi, toplumsal çöküşün zeminini anbean güçlendirmektedir. İstikrar ve kalkınmaya en az bedel ödeyerek gidilecek yol devlete güvenini kaybetmiş toplum kesimlerinin itimadını kazanmaktır. Bu da yapısal reformlarla mümkündür."

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi'den yönetime eleştiri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA