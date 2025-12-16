  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Eski İsrailli bakanın Türkiye korkusu: “Suriye ve Gazze’ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz”

Eski İsrailli bakanın Türkiye korkusu: “Suriye ve Gazze’ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz”

Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman, verdiği röportajda Türkiye’ye yönelik açıklamalarda bulunu. Liberman açıklamasında, İsrail için kabus olacak senaryolara değinerek, “Türkiye, Suriye ve Gazze’ye gelirse kimse onları çıkaramaz” dedi.

Eski İsrailli bakanın Türkiye korkusu: Suriye ve Gazze’ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz
AA

Liberman, İsrail'deki haber sitesine verdiği röportajda, Gazze başta olmak üzere bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlendiğini ileri süren Liberman, İsrail'in "Lübnan'a yeni bir saldırısının kaçınılmaz olduğunu" savundu.

Eski İsrailli bakanın Türkiye korkusu: Suriye ve Gazze’ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz

"GAZZE'YE GÜVENLİK GÜCÜ GÖNDERMEK İÇİN SADECE TÜRKİYE BASTIRIYOR"

Liberman, İsrail ile ABD'nin Gazze'ye yönelik ajandasının "farklı olabileceğini", Gazze'ye yeniden saldırıların başlaması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'deki bazı konularda ABD Başkanı Donald Trump'a "hayır" demeyi bilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Eski İsrailli bakanın Türkiye korkusu: Suriye ve Gazze’ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz

Gazze'de konuşlanması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne dair ise Liberman, şu anda dünyadaki tüm ülkeler arasında Gazze'ye güvenlik gücü göndermek için sadece "Türkiye'nin bastırdığını" söyledi. Liberman, Türkiye'nin "Hamas'ı korumak için Gazze'ye güvenlik gücü göndermek istediğini" iddia etti. Türkiye'nin bölgeye yerleşmeye çalıştığını savunan Liberman, şu ifadeleri kullandı:

Eski İsrailli bakanın Türkiye korkusu: Suriye ve Gazze’ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz

"GELİRLERSE KİMSE ONLARI ÇIKARAMAZ"

"Bu bir yerleşme. Eğer gelirlerse, kimse onları Suriye'den ve Gazze'den çıkaramayacak. Bu da Gazze Şeridi içindeki operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde sınırlayacak."

Eski İsrailli bakanın Türkiye korkusu: Suriye ve Gazze’ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz

İsrailli lider, ABD'nin Ankara'ya F-35 savaş uçaklarını satması, Suriye'deki Türk varlığı ve Türk güçlerinin Gazze'ye gitmesinin bölgedeki güç dengesinde "dramatik değişikliğe yol açacağını" dile getirerek bunların kendisini şu anda "en rahatsız eden" noktalar olduğunu kaydetti.