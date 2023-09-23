Eski İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano hayatını kaybetti

İTALYA'DA CUMHURBAŞKANLIĞINA 2. KEZ SEÇİLEN İLK İSİMDİ

1925 yılında Napoli'de doğan Napolitano, siyasete gençlik yıllarında İtalyan Komünist Partisi'nden atılmış ve kısa sürede partinin üst düzey isimleri arasına girmişti.

1953-1963 ve 1968-1996 olmak üzere farklı dönemlerde birkaç kez parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne milletvekili seçilerek görev yapan Napolitano, 1992-1994 yıllarında da Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapmıştı.

1996 yılında Romano Prodi liderliğinde kurulan sol koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Napolitano, bu görevde 1998 yılına kadar kalmıştı.