Eski komutanlardan Başbakan Starmer’a çağrı: “İsrail’le askeri bağlar koparılsın”

The Times gazetesinin haberine göre, mektupta Gazze'de kırılgan bir ateşkes yürürlükte olsa da İsrail hükümetiyle "olağan işleyişe dönmenin doğru bir zaman olmadığı" vurgulandı.

TAM SİLAH AMBARGOSU TALEBİ

Mektupta, İsrail'e yönelik tam silah ambargosu uygulanması, İsrail bağlantılı savunma şirketleriyle tüm işbirliğinin askıya alınması ve mevcut yaptırımların genişletilmesi çağrısında bulunuldu. Eski askerler, Savunma Bakanlığı'nın İsrail ordusunun İngiliz ordusuyla benzer hedefleme ve operasyon süreçlerine sahip olduğu yönündeki değerlendirmelerine de açıkça karşı çıktı.

İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen mühimmat kullanımı nedeniyle orantısız ve önlenebilir sivil kayıplara yol açtığı belirtilen mektupta, sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edildiğine dikkat çekildi. Hastaneler, okullar ve siviller için hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığına dair raporlar ile gözaltındaki Filistinlilere yönelik kötü muamele iddiaları da hatırlatıldı.