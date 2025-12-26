Eski komutanlardan Başbakan Starmer’a çağrı: “İsrail’le askeri bağlar koparılsın”
İngiltere’de aralarında emekli general ve üst düzey komutanların da bulunduğu eski askeri yetkililer, Başbakan Keir Starmer’a gönderdikleri mektupla İsrail ile tüm askeri ilişkilerin kesilmesini istedi. Mektupta, “Elimizdeki savaş suçlarına ilişkin kanıtlar o kadar iyi belgelenmiş ve ikna edici ki İngiliz hükümeti suça ortaklık suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için İsrail’le tüm askeri iş birliğini derhal kesmeli” ifadeleri yer aldı.
The Times gazetesinin haberine göre, mektupta Gazze'de kırılgan bir ateşkes yürürlükte olsa da İsrail hükümetiyle "olağan işleyişe dönmenin doğru bir zaman olmadığı" vurgulandı.
TAM SİLAH AMBARGOSU TALEBİ
Mektupta, İsrail'e yönelik tam silah ambargosu uygulanması, İsrail bağlantılı savunma şirketleriyle tüm işbirliğinin askıya alınması ve mevcut yaptırımların genişletilmesi çağrısında bulunuldu. Eski askerler, Savunma Bakanlığı'nın İsrail ordusunun İngiliz ordusuyla benzer hedefleme ve operasyon süreçlerine sahip olduğu yönündeki değerlendirmelerine de açıkça karşı çıktı.
İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen mühimmat kullanımı nedeniyle orantısız ve önlenebilir sivil kayıplara yol açtığı belirtilen mektupta, sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edildiğine dikkat çekildi. Hastaneler, okullar ve siviller için hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığına dair raporlar ile gözaltındaki Filistinlilere yönelik kötü muamele iddiaları da hatırlatıldı.
"İNGİLTERE SUÇA ORTAKLIKLA SUÇLANABİLİR"
Mektupta, "Elimizdeki savaş suçlarına ilişkin kanıtlar o kadar iyi belgelenmiş ve ikna edici ki İngiliz hükümeti suça ortaklık suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için İsrail'le tüm askeri iş birliğini derhal kesmeli" ifadeleri yer aldı.
Eski komutanlar, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait ya da İngiltere tarafından kiralanan uçakların İsrail ordusuna destek amacıyla kullanılmamasını ve İsrail'e yönelik tüm askeri teknoloji transferlerinin askıya alınmasını da talep etti.
Mektubu imzalayanlar arasında, 30 yılı aşkın süre İngiliz ordusunda görev yapan emekli Tuğgeneral John Deverell'in yanı sıra emekli Korgeneral Andrew Graham, emekli Tümgeneral Peter Currie ve Afganistan'da üst düzey görevlerde bulunmuş Tümgeneral Charlie Herbert'in yer aldığı belirtildi.