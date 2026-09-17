Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye 25 yıl hapis
HOLLANDA'NIN Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, savaş suçu işlemekten suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Thaçi ile Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'nin Lahey'de tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşması yapıldı. Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, UÇK güçleri tarafından siyasi muhalif veya Sırp güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı düşünülen 96 kişinin öldürülmesinden Thaçi'yi sorumlu tuttu.
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