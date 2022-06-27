Eski mahkumdan kan donduran ifadeler! ABD’nin Irak’taki işkencelerini anlattı

ABD güçlerinin 2005'te ağır silahlarla evlerine baskın düzenlediğini söyleyen Meşhedani, "Baskın esnasında evde babam ve kardeşimle birlikteydik. Birdenbire patlayıcı yerleştirdikleri kapılar havaya uçtu. Şaşırdık, ilk anda bombardıman olduğunu düşündük. Patlamadan dakikalar sonra ABD askerleri eve girdi. Her odaya yaklaşık 30 asker girmişti. Ardından benimle birlikte babam ve kardeşimi tutukladılar." dedi.

"TABUT GİBİ DOLAPLARDA BEKLETİLDİK"

O sıralar Irak-Ürdün hattında ticari araç ve ekipman ticareti yaptıklarını belirten Meşhedani, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili şunları söyledi: "Bizi suçlayacak somut bir şey yoktu. Gözaltı ve ilk ön soruşturmadan sonra 'kitle imha silahı üreticisi' suçlaması kararıyla tutuklandım. Bu şaşırtıcı ama benim okuduklarım bunlardı. Cezaevinde yapılan soruşturma ve işkenceden sonra da hiçbir şey kanıtlanamadı."

İşkencenin daha Ebu Gureyb'e gitmeden başladığını aktaran Meşhedani, "Cezaevine girmeden önce tabuta benzer dolaplar vardı. Ayaklarınızın üzerinde durarak uyuduğunuz dolaplar. Bunların içinde 3 gün kaldık. Sadece soruşturma için çıkarılıyorduk." diye konuştu.