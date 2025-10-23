Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg anılarını yazdı: Erdoğan, kararlı bir lider

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2014-2024 arasında NATO'da görevdeyken anılarını 'On My Watch: Leading NATO in a Time of War' ismiyle kitaplaştırdı. Stoltenberg kitabında Erdoğan'la ilgili "Erdoğan kararlı, bilgili ve konuların ayrıntılarına hâkim bir lider. Toplantılara genellikle bir iPad getirir; üzerinde kendi görüşlerini destekleyen rakamlar, tablolar ve videolar gösterir" dedi.

Stoltenberg, "Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'ye yönelik yaptığı operasyonları sorduğumda bana 'Biz teröristleri öldürüyoruz. Sivilleri vuran sizsiniz; Rakka ve Musul'da DEAŞ'ı bombalarken kimse buna ses çıkarmıyor' demişti. Bu konuda haklı olduğunu düşünüyorum" diye yazdı.