Eski prens’e Epstein sorgusu

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi nedeniyle Prens ünvanını kaybeden Andrew, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle 66. doğum gününde gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Polis soruşturma kapsamında Londra'nın batısında bulunan iki mülkte arama yaptı. Epstein mağduru 35 yaşındaki Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken iki kez İngiltere'ye götürülerek o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girmeye zorlandığını iddia etmişti. Andrew geçtiğimiz aylarda tüm kraliyet unvanlarını kaybetti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Kralı 3. Charles'ın unvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten- Windsor'un "kanunların üzerinde olmadığını" bildirdi.

İSRAİL KORUMUŞ

Öte yandan Epstein'in New York'ta yaşadığı apartmanın güvenlik sisteminin İsrail hükümeti tarafından kurulduğu ileri sürüldü. Kâr amacı gütmeyen Drop Site News adlı haber sitesi, söz konusu güvenlik ekipmanlarının 2016'nın başlarında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da sık sık kaldığı Manhattan 66. Sokak 301 numaralı binaya kurulmaya başlandığını ortaya çıkardı. Epstein ile bağlantıları tartışma konusu olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir yapay zekâ zirvesindeki konuşmasını iptal ettiği bildirildi.