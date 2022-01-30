Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar şüphelisi Mason Greenwood tutuklandı!
Giriş Tarihi: 30.1.2022 22:46

Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar şüphelisi Mason Greenwood tutuklandı!

AA
Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar şüphelisi Mason Greenwood tutuklandı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından gözaltına alınmıştı. Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar şüphelisi Mason Greenwood tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA