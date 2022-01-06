Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun mal varlığına el konuldu

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Poroşenko'nun avukatı Igor Golovan, yaptığı açıklamada, Kiev Peçersk Mahkemesinin, Poroşenko'nun tüm mal varlığına el konulması kararı aldığını bildirdi.

17 OCAK'TA ÜLKEYE GİDECEK

Golovan, kararı temyize götüreceklerini söyledi. Yurt dışında olan Poroşenko, 17 Ocak'ta ülkeye dönüp başsavcı ile görüşeceğini ifade etmişti.

VATANA İHANETLE SUÇLANIYOR

Poroşenko Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanıyor.