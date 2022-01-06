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Giriş Tarihi: 6.1.2022 16:55

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun mal varlığına el konuldu

AA
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun mal varlığına el konuldu

Vatana ihanet de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan yargılanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun mal varlığına el konuldu. Petro, 17 Ocak'ta ülkeye gidip ifade verecek.

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Poroşenko'nun avukatı Igor Golovan, yaptığı açıklamada, Kiev Peçersk Mahkemesinin, Poroşenko'nun tüm mal varlığına el konulması kararı aldığını bildirdi.

17 OCAK'TA ÜLKEYE GİDECEK

Golovan, kararı temyize götüreceklerini söyledi. Yurt dışında olan Poroşenko, 17 Ocak'ta ülkeye dönüp başsavcı ile görüşeceğini ifade etmişti.

VATANA İHANETLE SUÇLANIYOR

Poroşenko Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanıyor.

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun mal varlığına el konuldu
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