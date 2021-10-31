Eskiden işçiydiler şimdi işverenler

Almanya
Türk Diasporası'nın 60'ıncı yılı" dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
'nca (YTB) Berlin
'de etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlayan etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam
, Türkiye
ve Almanya'nın geçmişten gelen o güçlü birikimlerinin, dostluklarının hatırlanması gerektiğini ve bu birlikteliğin bozulmasına zemin oluşturmak isteyenlere fırsat verilmemesini istedi. 60 yıl önce Türklerin, Almanya'yı yeniden inşa edecek fabrikaları dolduran işçilerken bugün işveren konumuna geçtiklerini belirten Çam, "60 yılın sonunda Türkler, dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldi" dedi