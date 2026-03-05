Eskişehir’de kan donduran olay: Karısını öldürdükten sonra aşağı atlamış!
Eskişehir'de 58 yaşındak Mehmet K., 7’inci kattan aşağı atlayarak yaralanmış, ikamette yapılan incelemede eşi ise ölü olarak bulunmuştu. Talihsiz kadının birkaç gün önce hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayın altından kan donduran bir cinayet çıktı.
Olay, 27 Şubat 2026 tarihinde Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet K. (58), 7'nci kattaki evden aşağıya atlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağ dizi yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumdan şüphelenen polis ekipleri şahsın ikametine giriş yaptı.
İçeride, Mehmet K.'nin eşi Sevim Ö.'nün (50) cansız bedenine ulaşıldı. Birkaç gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.