Essen’de kundaklama şüphesi

Almanya'nın Essen kentinde 31 kişinin yaralanmasına neden olan iki yangın çıkardığı ve bir minibüsü iki dükkâna sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Euronews'te yer alan habere göre, polis geçtiğimiz cumartesi günü yerel saatle 17:00'den kısa bir süre sonra konutlarda arka arkaya iki yangın çıktığına dair ihbarlar aldı. Yangında yaralananlar arasında ciddi şekilde yaralanan 8 çocuğun da yer aldığı, dumanı soluyan 2 çocuğun ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yangınların çıkmasından kısa bir süre sonra bir minibüs şehirdeki iki dükkâna girerek, maddi hasara yol açtı ancak yaralanan olmadı. Yangınla ilgili 41 yaşındaki bir Suriyeli kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.