Estonya, sabotaj teşebbüsünde Rusya’yı suçladı: Sınır geçişlerini kapatacak!

Estonya'da yetkililer, başkent Tallinn yakınlarındaki Viimsi bölgesinde insansız hava aracı (İHA) üreticisi Threod Systems'e ait tesise yönelik kundaklama girişiminin engellendiğini açıkladı. Estonya Başsavcısı Astrid Asi, dün yerel saatle 03.06'da bazı kişilerin söz konusu tesise zorla girmeye çalıştığını belirtti. Asi, şirketin güvenlik görevlilerinin müdahalesi sayesinde kundaklama girişiminin engellendiğini kaydetti. Asi, saldırı teşebbüsünün ardından güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Letonya vatandaşı 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcı, şüphelilerden 5'inin tutuklanması için mahkemeye başvuruda bulunulduğunu aktardı. Asi, soruşturmada saldırının organize edilmesine ilişkin detaylar, şüphelilerin rolleri ve diğer muhtemel bağlantıların ortaya çıkarılmasına odaklanıldığını söyledi.



"EYLEM RUSYA ASKERİ İSTİHBARAT SERVİSİ'NİN KOORDİNASYONUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Estonya İç Güvenlik Servisi (KAPO) Direktörü Margo Palloson ise, karşı istihbarat çalışmaları sonucunda saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın bulunduğunun tespit edildiğini ve eylemin Rusya Askeri İstihbarat Servisi'nin (GRU) koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini savundu. Palloson, "Bu, Rusya'nın Estonya'da bir sabotaj eylemi gerçekleştirme girişimlerinden bir başkası oldu" dedi. Palloson, saldırganların binanın camlarını kırmaya ve içeriye yanıcı maddeler dökerek yangın ve patlamaya neden olmaya çalıştığını belirterek, saldırının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi halinde şirketin çok ciddi zarar yaşayabileceğinin altını çizdi. Estonyalı yetkili, olayda kimsenin yaralanmadığını ve tesiste önemli bir hasar meydana gelmediğini, üretim ve teslimat faaliyetlerinin olaydan etkilenmediğini aktardı.