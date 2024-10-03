Etiyopya’da çatışma: Siviller hayatını kaybetti!

Addis Standard'ın haberine göre, ülkenin kuzeyinde ordu ile isyancı grup "Fano" arasında çatışmalar devam ediyor.

Fano'nun "kalesi" olarak bilinen Amhara'nın Gonder şehrinde yaşanan çatışmada en az 20 sivil öldü, birçok kişi göç etmek zorunda kaldı.

Etiyopya ordu sözcüsü Albay Getenet Adane, basına yaptığı açıklamada, bölgede barışın sağlanması durumunda operasyonların sona ereceğini ifade ederek "Etiyopya ordusunun sabrı sınanıyor." uyarısı yaptı.

Adane, son birkaç ayda orduyu zayıflatmak ve iktidarı ele geçirmek için yoğun bir silahlı saldırı sürecinin yaşandığını söyledi.