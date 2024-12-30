Etiyopya’da düğün eğlencesi kana bulandı: Topluca boğuldular!

Etiyopya güvenlik güçlerince yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sidama bölgesinde, düğün konvoyundaki davetlilerin olduğu bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Dün geç saatlerde meydana gelen olayda grubun arasında damadın da olduğu aktarıldı.

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre, davetlilerin kasasına bindiği kamyon, dik ve virajlı olan yolda kontrolden çıkarak Bona Zuria ilçesindeki Gelan Köprüsü'nden nehre düştü.