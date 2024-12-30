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Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:42

Etiyopya’da düğün eğlencesi kana bulandı: Topluca boğuldular!

Etiyopya’da düğün dehşet verici görüntülere sahne oldu. Davetlileri taşıyan kamyonun nehre düşmesi sonucu damadın da dahil olduğu 71 kişi kazanın kurbanı oldu.

AA
Etiyopya’da düğün eğlencesi kana bulandı: Topluca boğuldular!

Etiyopya güvenlik güçlerince yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sidama bölgesinde, düğün konvoyundaki davetlilerin olduğu bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Dün geç saatlerde meydana gelen olayda grubun arasında damadın da olduğu aktarıldı.

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre, davetlilerin kasasına bindiği kamyon, dik ve virajlı olan yolda kontrolden çıkarak Bona Zuria ilçesindeki Gelan Köprüsü'nden nehre düştü.

Açıklamada, "Kazada 68 erkek ve 3 kadın yolcu hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralandı." denildi.

Kazada ağır yaralı 2 kişinin Bona Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Yetkililer, bölgede insanların kamyon kasasında seyahat etmesinin yaygın olduğunu ve bu alışkanlığın, keskin virajlı ve dik eğimli yollarda meydana gelen kazalarda kayıpları artırdığını kaydetti.

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Etiyopya’da düğün eğlencesi kana bulandı: Topluca boğuldular!
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