Etiyopya’da kilise inşaatı faciaya dönüştü: 30 ölü

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin ise hafif ve ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

Etiyopya basınındaki haberlere göre, Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesindeki kilise inşaatında üzerinde çok sayıda insan bulunan ahşap iskele çöktü.

Yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini aktaran Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Arerti Hastanesi Başhekim Siyoum Altaye ise hastane personeli ve Kızıl Haç ile iş birliği içinde kazazedelere yardım sağlandığını ifade etti.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.