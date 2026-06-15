Etiyopya’da korkunç kaza: Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 28 ölü

Etiyopya polisinden yapılan açıklamaya göre, Dessie ile Kombolcha kentleri arasındaki "Harego" adıyla bilinen yol kesiminde sabah saatlerinde başkent Addis Ababa'ya doğru seyreden yolcu otobüsü, yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada şimdiye kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör