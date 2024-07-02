Etiyopya’dan Türkiye’ye arabuluculuk teşekkürü

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Somali ile aralarındaki sorunları çözmek ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen diyaloğu sürdüreceklerini bildirdi. Bakanlıktan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'nin önceki gün Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşmasının ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanlar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde, aralarındaki farklılıklara ilişkin samimi, içten ve ileriye dönük bir görüş alışverişinde bulunmuş ve bunları karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çerçevede ele almanın yollarını araştırmışlardır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu girişiminden dolayı teşekkür edildi. Taraflar ikinci tur görüşme için 2 Eylül'de Ankara'da tekrar buluşmaya karar verdi. Etiyopya geçtiğimiz şubat ayında Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile anlaşma imzalayınca iki ülkenin arası açılmıştı.