Etiyopyalı Şerif, Osmanlı mirasına sahip çıkıyor

Etiyopya'nın Harar eyaletinde yaşayan 85 yaşındaki koleksiyoner Abdullah Ali Şerif, kendi adını taşıyan müzede ilerlemiş yaşına rağmen İslam ve Osmanlı tarihine ışık tutan eserlerin yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan kalma silahları sergilerken, müzenin avlusundaki dev kaplumbağanın bakımını da yapıyor. Bir dönem Osmanlı hâkimiyetinde bulunan, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla ülkeyi ziyarete gelenlerin en çok uğradığı kentler arasında yer alan Harar, bu özelliğiyle 2006'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alındı.85 yaşındaki koleksiyoner Abdullah Ali Şerif, Kültür Bakanlığı'ndan aldığı izinle kentin en eski mahallelerinden birinde yer alan iki katlı geleneksel Harar mimarisiyle inşa edilmiş tarihi konağı, 1998 yılında Şerif Harar Şehir Müzesi adıyla müzeye çevirdi. Müzede, eski Harari ve Arap el yazmaları, Kuran-ı Kerim, fıkıh, tefsir ve kitabelerin yanı sıra antika eşyalar, tarım alet ve ekipmanları, dokuma ürünleri, kılıç ve sikke gibi eserleri sergilemeye başlayan ve yıllar içinde eserlerin bir kısmını satın alan Şerif, yöre halkının bağışladığı eserlere de müzesinde yer verdi. Şerif, bölgeyi ziyarete gelenlere müzeyi gezdirerek, eserler hakkında bilgi veriyor. Kentin Jugol bölgesinde dar sokaklar arasında yer alan müzenin avlusunda 80 yaşında olduğu tahmin edilen dev bir kaplumbağa da yaşamını sürdürüyor. Ziyaretçiler, tarihi eserlerin yanı sıra kaplumbağaya da ilgi gösteriyor.