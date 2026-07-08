Etna Yanardağı patladı
Avrupa kıtasının en yükseği olarak bilinen İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağı Etna patladı. Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama orta şiddette ve ritmik patlama olarak kayda geçti. Volkanik dağ, Katanya Havalimanı'nda ise uçuşlarda aksamalara yol açtı. Bölgede kül yağışı görülürken, yetkililer hava trafiğine kırmızı uyarı verdi. Yanardağın püskürttüğü parçacıklar yerleşim yerlerinde kül yağışına neden oldu. Öte yandan, patlamanın gerçekleştiği kraterde hareketliliğin devam ettiği ve tehlikenin sürdüğü belirtiliyor.