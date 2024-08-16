Etna’da tehlikeli hareketlilik

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü. Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe yenisi eklendi. Yanardağın son dönemdeki aktif kraterlerinden Voragine kül püskürttü ve burada lav akışı gözlendi. Volkanın püskürttüğü küller, yaklaşık 9.5 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yerel basında yer alan haberlerde de Etna'nın püskürttüğü küllerin, yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine düştüğü ve bazı yerleşim yerlerinde kül temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Etna Yanardağı, son olarak 4 Ağustos'ta kül ve lav püskürtmüştü. Dün akşamki son volkanik faaliyet, temmuz ayından bu yana 6. volkanik patlama oldu.